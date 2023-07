Locomotivele CFR Călători, numai bune de fier vechi Un document semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, arata cat de vechi este parcul de locomotive al companiei CFR Calatori. Parcul inventar de locomotive al CFR Calatori, companie deținuta de Ministerul Transporturilor, se compune din 358 de locomotive electrice, 238 de locomotive diesel electrice și 190 de locomotive diesel hidraulice. Dintre acestea, sunt active 284 din prima categorie, 103 din cea de-a doua și 71 din ultima categorie. Asta inseamna ca aproape jumatate dintre ele zac stricate. Și dupa cum se vede din tabelul de mai jos, desprins din documentul semnat de ministrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

