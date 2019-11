Stiri pe aceeasi tema

- Locatarii din blocul din Timișoara, in care au murit o femeie și doi copii, unul de 10 zile și altul de 3 ani, se vor putea intoarce in locuințe doar dupa ce proprietarul imobilului va face igienizarea, s-a decis in ședința Comitetului pentru Situații de Urgența. Reprezentanții ISU Timiș și subprefectul…

- Dupa ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, reprezentanții instituțiilor implicate in gestionarea cazului Miorița 8, in frunte cu subprefectul Daniel Franțescu, au participat la o intalnire cu jurnaliștii. Subprefectul de Timiș a anunțat ca in CJSU s-a votat in unanimitate readmisia…

- Locatarii blocului din Timișoara unde au murit 2 copii și o femeie nu se pot intoarce inca acasa, pentru ca inca se ventileaza locuințele. In ce privește masurile care urmeaza, reprezentanții ISU Timiș spun ca nu pot da informații legate „de o procedura pe care nu o pot explica”.Pompierii…

- Noua persoane dintr-un bloc de pe strada Mioritei din Timisoara au ajuns la spital in ultimele zile, iar trei dintre acestea au murit. Printre cei decedati se afla si un copil de doar 10 zile, despre care medicii spuneau initial ca s-ar fi inecat cu lapte, dar si un copil de trei ani si mama acestuia.…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o incapere din incinta Caminului pentru persoane varstnice din localitatea bistriteana Nuseni, 15 persoane fiind evacuate, iar o angajata a institutiei a suferit o intoxicatie cu fum, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru…

- Continua problemele in ceea ce privește colectarea deșeurilor din 16 localitați din județul Timiș, aflate in zona 2 Jimbolia și Sannicolau Mare. In aceste condiții, astazi, prefectul de Timiș Eva Andreaș a convocat o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in care a fost prezentata…

- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta (CLSU) a decis atentionarea prin sistemul RO-Alert a conducatorilor auto care se deplaseaza pe DN 14 Sighisoara-Medias, in urma declansarii incendiului de la groapa de gunoi din municipiu, a informat, vineri, prefectul judetului Mures, Mircea Dusa, potrivit…

