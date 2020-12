Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, l-a ales pentru functia de secretar al apararii pe generalul in retragere Lloyd Austin, care s-a aflat in fruntea comandamentului fortelor americane din Orientul Mijlociu in administratia Obama, a informat luni Politico, citand trei persoane care au cunostinta despre…

- Presedintele ales Joe Biden il va nominaliza pe procurorul general al statului California, Xavier Becerra, pentru functia importanta de secretar pentru Sanatate in viitoarea sa administratie, a relatat duminica presa americana, transmite dpa. Alegerea lui Xavier Becerra, fost congresman,…

- Armata SUA își continua retragerea din Afganistan, unde președintele Donald Trump vrea sa lase doar 2.500 de soldați pâna la mijlocul lunii ianuarie, a declarat miercuri oficialul de la Pentagon, potrivit AFP.Americanii au intervenit în Afganistan în 2001, a reamintit…

- Intr-un interviu pentru NBC News, primul dupa ce a fost proiectat castigator al scrutinului de pe 3 noiembrie, presedintele ales Joe Biden a apreciat ca fiind „sincera” comunicarea din partea Casei Albe la inceputul tranzitiei care a fost demarata ieri.

- Joe Biden a acordat primul interviu dupa alegerile din 3 noiembrie, pe care le-a caștigat detașat, potrivit proiecțiilor media, deși rezultalele oficiale nu au fost anunțate și mai sunt inca state unde se numara voturi sau au loc acțiuni in justiție, unde echipa lui Donald Trump contesta corectitudinea…

- Alejandro Mayorkas va deveni prima persoana latino care va ocupa funcția de Secretar pentru Siguranța Statului (Homeland Security) din executivul american. El a fost unul dintre numele anunțate, luni, de președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care vor face parte din viitorul cabinet. Mayorkas…

- Liderul majoritații republicane din Senat, Mitch McConnell, l-a avertizat pe președintele Donald Trump împotriva accelerarii retragerii soldaților americani în Afganistan și Irak, despre care a spus ca va alimenta „propaganda” extremiștilor, potrivit AFP.„Consecințele…

- Trei membri importanti ai Departamentului american al Apararii au renuntat la functii a doua zi de la destituirea secretarului Mark Esper. Surse de la Pentagon spun pentru CNN ca presedintele in exercitiu Donald Trump se comporta ca „un dictator”.