- Boris Johnson și-a dat marți demisia din funcția de prim-ministru britanic, punand capat unui mandat tumultuos de trei ani și lasandu-i succesoarei sale, Liz Truss, o lista impresionanta de probleme de rezolvat, scrie Reuters. Johnson, care a fost forțat sa paraseasca funcția de propriul Partid Conservator…

- Fostul lider al conservatorilor a promis marți in ultimul discurs de premier ca o va susține pe succesoarea sa, Liz Truss, careia ii preda o țara aflata intr-o profunda criza economica, scrie The Guardian . „S-a terminat, prieteni”, a declarat marți premierul demisionar Boris Johnson, in ultimul discurs…

- Ministrul britanic al externelor, Liz Truss, a declarat duminica, 4 septembrie, ca in prima saptamana de mandat va lua masuri pentru a combate creșterea prețurilor la energie daca va deveni prim-ministru, relateaza Reuters . Tuss are șanse mari sa fie numita luni, 5 septembrie, in fruntea Partidul Conservator,…

- Asociația care reprezinta puburile și industria berarilor din Marea Britanie a cerut, marți, guvernului sa elaboreze de urgența un pachet de ajutor care sa ajute localurile sa ramana deschise in contextul creșterii astronomice a prețului la energie, relateaza Reuters. Autoritatea britanica de reglementare…

- Comitetul de politica monetara al BoE a votat in favoarea masurii cu 8-1 pentru cresterea cu jumatate de punct procentual a dobanzii, la 1,75%, cel mai ridicat nivel de la sfarsitul anului 2008 Cresterea cu 0,5 puncte procentuala a fost asteptata de majoritatea economistilor participanti la un sondaj…

- Cei doi candidați britanici la funcția de prim-ministru au promis duminica sa abordeze imigrația ilegala ca pe o prioritate, ambii susținand politica guvernului de a trimite migranții in Rwanda. Fostul ministru de finanțe Rishi Sunak și ministrul de externe Liz Truss se lupta pentru a deveni urmatorul…

- Premierul Boris Johnson si-a luat ramas-bun miercuri de la parlamentarii britanici, in ultima sa sesiune de intrebari in calitate de prim-ministru. ”Misiune in mare parte indeplinita… Hasta la vista, baby”, și-a incheiat Johnson discursul, in aplauzele conservatorilor, potrivit Reuters. „Noi am ajutat,…

- Keir Starmer, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, de opozitie, este anchetat de Comisarul parlamentar pentru standarde, Kathryn Stone, pentru posibile incalcari ale normelor privind veniturile si cadourile. O actualizare a site-ului parlamentului arata luni ca o investigatie a fost deschisa…