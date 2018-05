Liviu Pop, prima reacție după mesajul vulgar Fostul ministru al Educației Liviu Pop a avut o prima reacție, dupa mesajul vulgar pe care l-a postat pe pagina sa de Facebook. „Nu am fost deloc vulgar. Am vrut sa le spun prietenilor de pe Facebook ca plec la munca. Si asta am facut, pentru ca acum sunt in Parlament, in Comisia pentru Invatamant. Am vrut sa fiu si eu glumet, nu are legatura cu glumele care se fac pe seama numelui meu”, a declarat, pentru Mediafax, Liviu Pop. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

