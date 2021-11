Fostul lider PSD Liviu Dragnea i-a transmis, vineri, o scrisoare deschisa presedintelui partidului, Marcel Ciolacu, pe care il acuza ca a distrus partidul, ca ”s-a predat, cu arme si bagaje, la Cotroceni si va ajunge la groapa de gunoi a istoriei”. El le transmite actualilor lideri PSD ca sunt ”tradatori dovediti ai acestui popor” si ca negociaza presedintia Camerei, in loc sa negocieze in Parlament cresterea alocatiilor sau a pensiilor. „Draga Marcel, iti scriu astazi, in numele meu si al tuturor celor care, in ultima saptamana, au pus mana pe telefon si m-au sunat. Sunt multi, sa stii. Sunt…