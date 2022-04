Stiri pe aceeasi tema

- Patru autobuze de evacuare a civililor au reusit sa paraseasca portul ucrainean Mariupol, a anuntat joi viceprim-ministrul ucrainean Irina Veresciuk, informeaza Agerpres . Evacuarile, care urmeaza sa continue joi, intervin in momentul in care acest port strategic de la Marea Azov pare pe punctul de…

- Administratia Joseph Biden spera ca Rusia le-ar putea permite unor natiuni membre NATO sa participe la operatiunile de evacuare a civililor si militarilor raniti din orasul ucrainean Mariupol, informeaza CNN. „Exista o anumita speranta ca rusii ar putea permite” evacuarea in siguranta a civililor si…

- Ministerul Apararii de la Moscova a dat un nou ultimatum militarilor ucraineni care se afla la complexul metalurgic „Azovstal” din Mariupol, solicitandu-le sa depuna armele – potrivit unui comunicat postat, marti noaptea, pe site-ul institutiei. „Avand in vedere principiile strict umanitare, Fortele…

- Vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk a declarat ca au fost convenite noua coridoare umanitare pentru evacuarea civililor, inclusiv pentru deplasari cu masini personale din orasul asediat Mariupol. Alte rute de evacuare sunt din Berdiansk, Tokmak si Enerhodar, iar cele din estul regiunii Luhansk vor…

- Bombardamentele au continuat vineri in mai multe orașe ucrainene, noi explozii fiind auzite inclusiv in vestul țarii, langa Liov, iar bilanțul victimelor razboiului este in creștere. De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, 1.081 de civili au murit, a transmis ONU, iar Procuratura Generala ucraineana…

- Twitter a eliminat joi, 10 martie, in urma criticilor venite din partea guvernului britanic, o postare a ambasadei Rusiei din Londra cu privire bombardarea spitalului de copii din Mariupol, care susținea ca unitatea medicala nu mai era operaționala și ca imaginile atacului au fost falsificate, informeaza…

- Bloomberg citeaza un oficial al serviciilor de informații europene, care a spus ca Moscova a elaborat strategii pentru a pune la pamant moralul ucrainenilor, pentru a descuraja ucrainenii sa riposteze, pe masura ce orașele ajung sub controlul Kremlinului, potrivit The Guardian.Oficialul a spus ca Moscova…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a spus ca "pacea nu poate fi considerata un lucru de la sine inteles" si a avertizat ca presedintele rus Vladimir Putin "va primi doar mai mult NATO" la granitele sale pe fondul agresiunii impotriva Ucrainei, relateaza The Guardian. Intr-un discurs la Conferinta…