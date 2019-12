Liverpool și apărarea de milioane. Vezi care sunt starurile din defensivă! Liverpool este in fata unui sezon fantastic si conduce detasat in Premier League . „Cormoranii” sunt la 10 puncte de locul 2, ocupat de Leicester si la 11 puncte de rivala Manchester City. Jurgen Klopp a reușit sa alcatuiasca o echipa de invidiat la Liverpool. Unul din secretele lui Klopp este defensiva aproape impenetrabila. In acest sezon de Premier League, Liverpool are cea mai buna aparare din campionat, alaturi de Leicester, ambele primind doar 14 goluri. Top 3 fundași Liverpool: 1. Alexander-Arnold – are 21 de ani și este cel mai valoros fundaș din lume in acest moment, cota sa explodand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal FC Barcelona si-a mentinut si în 2019 pozitia de lider în clasamentul echipelor profesioniste cu cele mai mari salarii din lume, Top 10 fiind dominat de francizele din liga nord-americana de baschet (NBA), care ocupa locurile 4-10, conform unui studiu facut public de Sporting…

- Virgil Van Dijk a fost la un pas sa cucereasca Balonul de Aur in acest an, diferența dintre el și Lionel Messi fiind de doar șapte puncte. Fundașul olandez a avut un an foarte bun, in care a devenit castigator al Ligii Campionilor cu Liverpool. In spatele gloriei sale actuale sta o poveste de viața…

- Luis Suarez (32 de ani), unul dintre jucatorii de baza ai campioanei Spaniei, Barcelona, a oferit un interviu celor de la Bein Sports, in cadrul caruia a fost intrebat despre Lionel Messi, dar și despre ce s-a intamplat in Liga Campionilor, in ultimele doua sezoane, potrivit Mediafax.Barcelona…

- Campioana en-titre a României la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, va întâlni formatia portugheza Sporting, în barajul pentru optimile de finala ale Ligii Campionilor. În sezonul trecut, Sporting a eliminat Dinamo exact în aceeasi faza a competitiei.Dinamo Bucuresti…

- Tanarul international norvegian Erling Braut Haaland (19 ani), atacantul echipei RB Salzburg, a preluat conducerea in clasamentul golgheterilor actualei editii a Ligii Campionilor la fotbal, devansandu-l pe polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), gratie "dublei" pe care a reusit-o miercuri…

- Lionel Messi a bifat un nou record fantastic in meciul dintre Slavia Praga și Barcelona, datorita golului marcat de argentinian in minutul 3. Partida s-a jucat in grupele Ligii Campionilor. Reușita lui Messi a devenit cea mai rapida din cariera sa, marcand dupa doar 165 de secunde. Totodata, a doborat…

- Atacantul formatiei FC Barcelona, Lionel Messi, a declarat, miercuri seara, ca nu are nicio problema cu Antoine Griezmann, subliniind ca la catalani vestiarul este unit, scrie News.ro."Evident ca nu am nicio problema cu el, învatam sa ne obisnuim unul cu altul. Relatia este buna cu…

- Fundasul portughez Ruben Semedo, 25 de ani, a marcat, marti, primul sau gol in grupele Ligii Campionilor, in meciul pe care echipa lui, Olympiacos Pireu, l-a pierdut, in deplasare, cu Steaua Rosie Belgrad, in etapa a II-a a Grupei B.