Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul public ucrainean al centralelor nucleare Energoatom a denuntat, intr-un comunicat, un atac cibernetic rus „fara precedent” impotriva site-ului sau, precizand ca functionarea acestuia nu a fost perturbata.„Pe 16 august 2022 a avut loc cel mai puternic atac cibernetic de la inceputul invaziei…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, afirma ca durata razboiului depinde direct de pierderile pe care le va suferi Rusia, acesta fiind principalul lucru la care ar trebui sa se gandeasca toti cei care ajuta țara sa. ”Este nevoie de mai multe lupte, este nevoie de mai multe rezultate pentru a convinge”,…

- Fortele ruse care ocupa centrala nucleara de la Zaporojie se pregatesc sa o racordeze la Crimeea, peninsula anexata de Moscova in 2014, si o avariaza realizand aceasta reorientare a productiei de energie electrica, a avertizat operatorul ucrainean Energoatom.„Militarii rusi prezenti in centrala nucleara…

- ”Poporul nostru a unit lumea libera pentru a intelege cat de fragila este libertatea noastra”, a afirmat pre;edintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, apreciind ca aceasta fragilitate poate fi protejata doar printr-o actiune comuna. ”Exista o multime de rapoarte despre situatii de conflict si amenintari…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a apreciat ca ONU este responsabila de respectarea acordului privind exportul de cereale incheiat la Istanbul. „Toata lumea intelege ca Rusia s-ar putea angaja in provocari, incercari de a discredita eforturile ucrainene si internationale. Dar avem incredere…

- Armata rusa iși consolideaza pozițiile pe care le ocupa in Ucraina, inclusiv la centrala nucleara Zaporojie. Informația este difuzata de Ministerul Apararii al Marii Britanii. Aceasta informație sugereaza ca Rusia nu intenționeaza sa se retraga din Ucraina. Din acest motiv, șansele obținerii unui acord…

- Volodimir Zelenski s-a adresat participanților la de la Madrid, intr-un mesaj in care liderii alianței militare anticipau, in special, noi cereri de furnizare a armelor necesare forțelor Kievului, in fața agresiunii ruse. Președintele Ucrainei i-a surprins pe toți cei de fața, reiterand mai vechea solicitare…

- ”Cartea tortionarilor”, care documenteaza autorii crimelor de razboi comise, atat soldati ai armatei ruse, cat si comandantii acesteia, va fi lansata in Ucraina, a declarat presedintele Volodimir Zelenski in cadrul discursului sau de marti seara, relateaza CNN. ”Acestea sunt fapte specifice referitoare…