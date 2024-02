Stiri pe aceeasi tema

- Avioanele de lupta ale armatei din Israel IDF au declanșat miercuri „un val extins de atacuri” in Liban, au anunțat israelienii. Atacurile reprezinta raspunsul israelienilor la loviturile cu rachete lansate tot miercuri din Liban asupra unui oraș din Israel, informeaza Mediafax. Anunțul a fost facut…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 4 februarie, ora 02.00: Se ascute conflictul dintre Israel și Hezbollah - Trei divizii israeliene, trimise la granița de nordPurtatorul de cuvant al IDF, contraamiramul Daniel Hagari,…

- Forțele israeliene s-au luptat miercuri cu militanții palestinieni in apropierea spitalului din Khan Younis, al doilea oraș ca marime din Gaza, unde medicii au declarat ca sute de pacienți și mii de persoane stramutate nu au putut pleca din cauza conflictului, scrie AP, informeaza Mediafax.Israelul…

- Armata israeliana (IDF) a recunoscut joi ca la inceputul saptamanii a exhumat cadavre dintr-un cimitir din Khan Younis, in sudul Fasiei Gaza, si le-a evacuat in Israel, pentru a vedea daca sunt ramasitele ostaticilor rapiti de Hamas in timpul atacurilor teroriste din 7 octombrie, relateaza CNN.CNN spune…

- Armata israeliana (IDF) a recunoscut joi ca la inceputul saptamanii a exhumat cadavre dintr-un cimitir din Khan Younis, in sudul Fasiei Gaza, si le-a evacuat in Israel, pentru a vedea daca sunt ramasitele ostaticilor rapiti de Hamas in timpul atacurilor teroriste din 7 octombrie, relateaza CNN.CNN spune…

- O drona israeliana a lovit marti un birou al Hamas din suburbia sudica a Beirutului, omorand patru persoane, a anuntat presa de stat libaneza, citata de France 24."Patru persoane au fost martirizate (termenul pentru ucise - n.r.) si alte cateva persoane au fost ranite atunci cand a fost vizat biroul…

- Tancurile israeliene au ajuns in inima orașului Khan Younis, din sudul Fașiei Gazei, in timp ce Hamas a emis noi solicitari ca prizonierii palestinieni sa fie eliberați și, in același timp, au amenințat ca vor lua viața ostaticilor pe care continua sa-i țina in Gaza. Locuitorii din Khan Younis au spus…

- Doi jurnalisti si alti doi civili au fost ucisi marti in atacuri aeriene israeliene in sudul Libanului, la frontiera cu Israelul, anunta agentia oficiala libaneza de presa Al Mayadeen, la care lucrau jurnalistii, iar bilantul razboiului dintre Israel si Hamas a crescut astfel pe teritoriul Libanului…