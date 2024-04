Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea siita libaneza Hezbollah, sustinuta de Iran, a anuntat vineri ca a lansat „zeci de rachete” asupra unor pozitii israeliene, ca raspuns, potrivit gruparii, la atacurile israeliene in sudul Libanului, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Armata israeliana a afirmat, duminica, ca a incheiat o ”noua faza” in pregatirea razboiului la frontiera cu Libanul, la scurt timp dupa ce a anunțat o retragere parțiala din Fașia Gaza. Potrivit BBC, aceasta schimbare inseamna adoptarea unei posturi ofensive pe frontul de nord, impotriva Mișcarii Hezbollah,…

- Russia attacked electrical power facilities in much of Ukraine, including the country’s largest hydroelectric plant, causing widespread outages and killing at least three people, officials said on Friday, according to AP News. Energy Minister German Galushchenko said the nighttime drone and rocket…

- Potrivit unuia dintre interlocutorii ziarului The National, statul evreu iși propune sa impinga formațiunile armate Hezbollah la 10-15 km de granițele sale de nord și sa le priveze de capacitatea de a lovi zonele populate israeliene.

- Turkish defence company Baykar has started building a factory near Kyiv that will employ around 500 people and where it will manufacture either its TB2 or TB3 drone models, the company’s chief executive told Reuters. Turkish-made Bayraktar drones have gained prominence globally after being used by Ukraine’s…

- The United Nations appealed on Monday for $4.2 billion to help people in Ukraine and displaced outside the country this year, saying that people on the front lines have “exhausted their meager resources” and many refugees also are vulnerable, according to AP News. About three-quarters of the total,…