Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Ucraina este din ce in ce mai grava, iar forțele ruse bombardeaza majoritatea orașelor . Donbas, Harkov și regiunea Dnipropetrovsk sunt atacate intens de Rusia. Armata rusa incearca sa avanseze spre orașul Zaporojie din sudul Ucrainei. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Armata rusa a bombardat multe orașe importante din Ucraina. Forțele lui Vladimir Putin vor reduce operațiunile militare, pentru a „crește” increderea in negocieri. Cele doua delegații discuta pacea in Turcia, in aceste momente. Cele mai noi informații despre razboi.

- Șeful serviciilor de informații militare al Ucrainei spune ca președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca sa împarta Ucraina în doua, dupa modelul Coreea de Nord și Coreea de Sud, relateaza CNN. Generalul Kyrylo Budanov, șeful Agenției de Informații pentru Aparare…

- Rușii continua sa atace fara mila orașele din Ucraina. Armata lui Volodimir Zelenski lupta eroic, iar in cele din urma a reușit sa recucereasca zonele din estul Kievului. Rusia a pierdut peste 16.000 de militari de la inceputul atacurilor. Cele mai noi informații despre ziua a 31 a de razboi.

- Rușii continua sa bombardeze orașele din Ucraina. Armata lui Vladimir Putin incearca sa cucereaza regiunile Livov, Rivne, Volin și Ivano-Frankivsk. Ucrainenii nu renunța și lupta eroic pentru țara, dar civilii sfarșesc tragic in urma atacurilor. Joe Biden și Xi Jinping vor purta o discuție despre situația…

- Rușii ataca fara mila orașele din Ucraina. Deși primește multe sancțiuni pentru invazia din țara vecina, Vladimir Putin nu se lasa. Situația din Mariupol este din ce in ce mai grava, iar la Kiev au sunat alarmele de la primele ore ale dimineții. Cele mai noi informații despre razboi.

- Rusia a trimis crematorii mobile in Ucraina in urma trupelor militare pentru a ascunde dovezile cu privire la numarul victimelor de pe campul de lupta, susține un oficial britanic. Incineratoarele montate pe vehicule vor fi folosite pentru a ascunde dovezile cu privite la numarul victimelor pe campul…