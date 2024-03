Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Musteața, a susținut o conferința de presa privind evaluarea implicarii Federației Ruse in procesele electorale din Republica Moldova, in 2024-2025.

- Zeci de nume sunt așteptate astazi la „Congresul deputaților de toate nivelurile”, un for convocat la Tiraspol pentru luarea unor decizii excepționale.Conform președintelui Parlamentului din Moldova, evenimentul, care a starnit ingrijorari in ultima perioada in contextul in care s-a spus ca transnistrenii…

- Seful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteața, a declarat in timpul ședinței Parlamentului din 15 februarie ca Republica Moldova nu mai are acces la baza de date antitero din spațiul Comunitații Statelor Independente (CSI). Oficialul spune ca Federația Rusa a blocat „unilateral”…

- Moscova a blocat unilateral accesul serviciilor speciale din Republica Moldova la baza de date anti-tero din spațiul Comunitații Statelor Independente. Anunțul a fost facut de catre directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, in cadrul ședinței plenare a Parlamentului, conform…

- Faptul ca autoritatile proeuropene de la Chisinau nu au dat inca un raspuns Moscovei la solicitarea acesteia privind deschiderea de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din martie din Federatia Rusa a infuriat oficialitati ruse, care au criticat miercuri dur conducerea Republicii Moldova.De…

- Directorul Agenției de Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova, Mircea Eșanu, a declarat, vineri, ca pe parcursul ultimilor doi ani s-au inregistrat circa 30 de tentative de obținere prin frauda a cetațeniei moldovenești, inclusiv de catre doi magnați ruși, relateaza Jurnal.md.„Nu pot sa dau numele…