Retragerea fără torţe: Doi ani de la plecarea OSCE din Ucraina Acum doi ani, in primele zile ale invaziei Rusiei in Ucraina, Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE) a decis sa se retraga din acesta tara, lasand-o prada Moscovei, exhibandu-si totodata propriile vulnerabilitați si neputinta in fata unei situatii care parea ca a fost demult planuita. OSCE arata atunci ca este insuficient pregatita pentru situații de criza de o asemenea amploare. Convoaiele OSCE parasind Ucraina au marcat inceputul unei serii de evenimente tragice. Fara un plan de evacuare coeziv, angajații ucraineni ai organizației au fost lasați sa se descurce singuri in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii din Odesa au gasit cadavrele a inca doua persoane sub daramaturile cladirii unei intreprinderi lovite de o drona ruseasca - au anuntat, vineri, Forțele de Aparare din sudul Ucrainei, precizand ca numarul persoanelor decedate a crescut, astfel, la trei, informeaza Rador Radio Romania. Atacul…

- Vladimir Putin crede ca acum e momentul sa se pregateasca pentru obiectivul lui suprem: cucerirea Ucrainei. Nu-și poate permite nici macar o opoziție restransa, arata o analiza The Guardian. E greu sa nu pui semnul egalitații intre moartea prematura a lui Aleksei Navalnii și moartea opoziției…

- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a anuntat duminica, intr-o interventie la Conferinta de Securitate de la Munchen, ca toata artileria din dotarea armatei daneze va fi transferata Ucrainei pentru a o ajuta in razboiul cu Rusia, decizie salutata luni de presedintia ucraineana, relateaza agentia…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, la Conferința de Securitate de la Munchen, ca țara sa inca poate invinge Rusia in razboi și a subliniat ca „daca nu acționam acum, Putin va reuși sa faca urmatorii ani catastrofali - catastrofali și pentru alte națiuni”, relateaza The Guardian.Vorbind…

- Armata ucraineana are un deficit grav de arme, in primul rand artilerie, a declarat un reprezentant al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru ziarul american The Wall Street Journal (WSJ). Potrivit acestuia, pentru fiecare obuz tras de Forțele Armate ale Ucrainei, rușii trag zece.Dupa cum…

- Moscova are in prezent mai mulți agenți secreți care acționeaza in statele europene decat in perioada Uniunii Sovietice, a afirmat Vladimir Milov, fost ministru adjunct al Energiei in 2002, in guvernul primului mandat de președinte al lui Vladimir Putin. Milov, care se afla in exil din 2022, de la invazia…

- Polonia este alaturi de Ucraina in „lupta sa titanica” impotriva invaziei ruse, a afirmat vineri noul ministru polonez de externe, Radoslaw Sikorski, in timpul primei sale vizite la Kiev, menita sa calmeze tensiunile survenite intre cele doua tari vecine dupa ce Polonia nu a mai acceptat accesul liber…

- Ministrul afacerilor externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a sosit joi la Skopje, pentru a participa la o reuniune ministeriala a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), "in pofida intrigilor inamicilor", a anuntat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, informeaza…