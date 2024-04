Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti, 2 aprilie, legea care prevede privind scaderea varstei de mobilizare militara de la 27 la 25 de ani, in conditiile in care fortele armate raman fara oameni in fata invaziei ruse, informeaza Ukrainska Pravda și AFP, citata de Agerpres.Proiectul…

- Baza militara Mihail Kogalniceanu din județul Constanța va fi extinsa și modernizata, urmand sa devina cea mai mare baza militara NATO din Europa. Proiectul este estimat la 2,7 miliarde de dolari. Au inceput deja lucrarile la drumurile de acces si o retea electrica de mare capacitate, arata un reportaj…

- Pensii 2024: Cum se face reducerea varstei de pensionare pentru grupele de munca, in noua lege a pensiilor. Norme de aplicare Pensii 2024: Cum se face reducerea varstei de pensionare pentru grupele de munca. Ministerul Muncii a publicat proiectul de hotarare de Guvern prin care urmeaza sa se aprobe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP.

- Generalul-locotenent Oleksandr Pavliuk a devenit noul comandant al Forțelor Terestre ale Ucrainei, funcție ocupata anterior de Oleksandr Sirski, inainte de a fi numit comandant-șef al armatei - potrivit unui decret al presedintelui Volodimir Zelenski, publicat duminica, scrie RBC, conform Rador Radio…

- NATO promite Ucrainei "miliarde de euro" in ajutor militar si economic in 2024. Acest lucru a fost anuntat intr o declaratie comuna dupa o intalnire a ambasadorilor Consiliului Ucraina NATO la Bruxelles, potrivit stiripesurse.ro."Tarile NATO au aratat astazi clar ca vor continua sa ofere asistenta militara,…