Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 781. ​​​​​​​Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Alexander Sirski, a declarat ca liderii militari ruși intenționeaza sa captureze orașul Ceasov Iar din regiunea Donețk pana in data de 9 mai.

- Forțele ucrainene controleaza in continuare orașul Chasiv Yar din estul Ucrainei, in pofida incercarilor trupelor rusești de a trece prin apararea lor, a declarat sambata comandantul suprem Oleksandr Syrskyi, citat de Reuters.

- Sudul Ucrainei a fost atacat cu o racheta și drone, in noaptea de duminica spre luni, de forțele ruse. Au fost lovite instalații energetice și o zona rezidențiala din regiunile Odesa și Mikolaiv, iar cel puțin 11 persoane au fost ranite.08:2325-03-2024Atac asupra regiunilor Odesa și MikolaivForțele…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise vineri intr-un atac rus cu racheta la Odesa, in sudul Ucrainei, iar primii salvatori care au intervenit au fost loviti de o a doua racheta, un paramedic si un lucrator aflandu-se intre morti, anunta autoritatile ucrainene, relateaza The Associated Press, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 749. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de aparare constand in arme și echipamente pentru Ucraina in valoare de 300 de milioane de dolari, potrivit consilierului american pentru securitate naționala Jake Sullivan.

- Razboi in Ucraina, ziua 743. Executivul american considera ca este prea devreme pentru a spune daca atacul din Odesa, care a provocat moartea a cinci oameni, l-a vizat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Razboi in Ucraina, ziua 723. In zilele de 14 și 15 februarie s-a desfașurat, la Bruxelles, Reuniunea miniștrilor aliați ai apararii din statele membre ale NATO și Reuniunea Grupului de contact pentru Ucraina (Ukraine Defense Contact Group).

- Un spital și un bloc cu cinci etaje din orașul Selidove, in regiunea estica Donețk, au fost lovite de rachetele lansate de ruși. Atacul a avut loc in cursul nopții și s-a soldat cu trei victime și cel puțin 13 raniți. "Trei civili au fost uciși, unul dintre ei este un copil", a anunțat serviciul de…