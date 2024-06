Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ucrainene au lansat, in noaptea de joi spre vineri, un atac masiv cu drone asupra regiunii Krasnodar din Rusia. Autoritațile locale ruse au transmis ca atacul aerian a fost respins de apararea antiaeriana, insa in zona aeroportului din Eisk a izbucnit un incendiu. Pe front, au fost inregistrate…

- In discursul sau catre populație, de sambata seara, președintele Volodimir Zelenski a insistat pe faptul ca rușii nu au reușit sa-și indeplineasca obiectivele in regiunea Harkov și a anunțat ca „avem noi soluții pentru aparare, din Franța și din Statele Unite”, relateaza Ukrainska Pravda.„Am vorbit…

- Armata rusa s-a „impotmolit” in lupte de strada in orașul Vovceansk, in regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei, a afirmat vineri comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sirskii, care a informat totodata despre lupte intense in trei zone-cheie de pe frontul de est, relateaza France-Presse,…

- Rusia a anunțat joi ca a recucerit localitatea Andriivka, situata la aproximativ zece kilometri sud de Bahmut, in regiunea ucraineana Donetk (est), unde armata rusa desfasoara un asalt de luni de zile, relateaza AFP, citata de News.ro.

- Razboi in Ucraina, ziua 813. Forțele ucrainene au stabilizat situația din regiunea Harkov, pe fondul incercarilor trupelor ruse de a sparge apararea ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski.

- Desi limitate prin raportare la scara intregului front lung de peste o mie de kilometri, recentele inaintari rusesti in apropierea satului Oceretine, la nord-vest de orasul ocupat Donetk, reprezinta cel mai mare succes al trupelor ruse dupa ocuparea orasului Avdiivka din apropiere. Pe langa acel sat,…

- Lupte grele la Avdiivka - Forțele ucrainene au respins 131 de atacuri ale rușilor in ultimele 24 de ore. 55 din acestea au avut loc pe frontul de la Avdiivka, a anunțat luni dimineața Statul Major al armatei ucrainene. Rușii au lansat o racheta și 82 de atacuri aeriene. Aviația ucraineana a atacat 13…

- Rușii ataca pe tot frontul - In ultimele 24 de ore, artileria rusa a lovit peste 110 localitați din regiunile Cernigau, Sumi, Harkov, Lugansk, Donețk, Zaporojie, Dnipropetrovsk, Herson și Nikolaiev, scrie news.ro.Pierderile Rusiei - Peste 50.