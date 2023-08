Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Ucrainei au continuat contraofensiva militara pe cel puțin trei zone ale frontului și au avansat. In același timp, au obținut succese importante din punct de vedere tactic in regiunea Bahmut,

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat ca armata rusa pregateste o riposta, acuzand forțele Kievului de un „act terorist”: „Sigur ca va urma o riposta a Rusiei. Ministerul Apararii pregateste propuneri adecvate".STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Acuzatii devastatoare in cazul Simonei Halep. Un specialist a declansat scandalul si a dat de pamant cu cei responsabili de acest caz. CITESTE SI Panica la Kremlin: Putin se teme de un razboi civil și spune ca nu va permite repetarea scenariului din 1917 11:50 558 BREAKING NEWS Breaking: Președintele…

- Marea Britanie a anuntat marti un nou plan de ajutorare financiara a Ucrainei sub forma de ajutor umanitar si garantii de imprumuturi de la Banca Mondiala pentru a asigura functionarea serviciilor publice, noteaza AFP.

- Rusia a lansat peste 300 de rachete impotriva Ucrainei in cursul lunii mai, potrivit celui mai recent raport al Ministerului Apararii din Marea Britanie. Si atacurile cu drone iraniene au marcat „cea mai intensa utilizare a acestui sistem de arme de catre Rusia pana in prezent”. „Rusia lanseaza probabil…

- Antrenarea pilotilor ucraineni pentru a putea pilota avioane de vanatoare F-16, de fabricatie americana, nu face din Alianta Nord-Atlantica parte la conflict, a declarat marti, 23 mai, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit agenției Reuters, preluata de Agerpres."Ucraina are dreptul…

- Razboi in Ucraina, ziua 443. Armata ucraineana spune ca Rusia a lansat aproape 50 de atacuri aeriene in ultima zi. Un ofițer din in zona a spus ca Ucraina se afla intr-o „faza de contraofensiva activa” dupa mai multe luni de aparare.

- Evgheni Prigojin, șeful grupului de mercenari Wagner care lupta de partea rusa, a acuzat trupele ruse care aparțin de Ministerul Apararii ca au abandonat pozițiile din jurul Bahmut, iar mai mulți bloggeri militari ruși au relatat joi despre progrese ucrainene sau mișcari de trupe in mai multe zone.…