Stiri pe aceeasi tema

- Seful Pentagonului, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja civilii, relateaza…

- Veteranul activist rus pentru drepturile omului, Oleg Orlov, a fost condamnat marți la 2 ani și jumatate de inchisoare pentru “discreditarea forțelor armate” prin proteste impotriva razboiului din Ucraina și pentru ca l-a acuzat pe președintele Vladimir Putin ca a condus o coborare in fascism, noteaza…

- Irlandezul Michael O'Flaherty a fost ales miercuri noul comisar al Consiliului Europei pentru drepturile omului, in cadrul unei sesiuni plenare a Adunarii Parlamentare (APCE) a acestei organizatii cu sediul la Strasbourg.

- Un oficial al ONU pentru drepturile omului a acuzat vineri Israelul ca maltrateaza detinutii palestinieni din Gaza, spunand ca a intalnit barbati care au povestit ca au fost incarcerati saptamani intregi, au fost batuti si legati la ochi, iar unii au fost eliberati doar purtand niste scutece, relateaza…

- Pentagonul va efectua o ancheta independenta cu privire la doua spitalizari secrete ale sefului Apararii, Lloyd Austin, care sufera de cancer de prostata, potrivit unei note interne data publicitații joi, relateaza AFP si Reuters. Pe 22 decembrie, Lloyd Austin a fost internat la spitalul militar Walter…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a fost internat pe 1 ianuarie cu o infecție a tractului urinar in urma unei intervenții chirurgicale suferita in decembrie pentru tratarea cancerului de prostata, a anunțat marți Centrul Medical Militar Național Walter Reed, citat de Reuters.Anunțul vine…

- Șeful Națiunilor Unite(ONU) pentru drepturile omului, Volker Turk, a descris marți (12 decembrie) situația din Gaza ca fiind extrem de precara, spunand ca enclava s-a aflat pe punctul de a fi „cu mult dincolo de defalcare”, potrivit Reuters. Mai devreme, la Geneva, al-Maliki a descris situația ca un…