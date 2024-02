Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), condusa de Mahmoud Abbas, a declarat vineri ca nu va accepta o Fasie Gaza care sa nu faca parte dintr-un stat palestinian "cu Ierusalimul drept capitala", ca raspuns la planul post-razboi prezentat joi seara de premierul israelian Benjamin Netanyahu care prevede…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a facut public joi seara, pentru prima data la patru luni si jumatate de la inceperea razboiului din Fasia Gaza, planul sau pentru "ziua de dupa" conflict.Autoritatea Nationala Palestiniana (ANP), condusa de Mahmoud Abbas, a reacționat.

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

- Biroul presedintelui palestinian Mahmoud Abbas a declarat, vineri, ca un plan anuntat de premierul israelian Benjamin Netanyahu pentru o escaladare militara la Rafah, la granita de sud a Fasiei Gaza, vizeaza sa-i alunge pe palestinieni de pe teritoriul lor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Administrația președintelui american Joe Biden se apropie de o noua doctrina care implica un impuls fara precedent pentru a avansa imediat crearea unui stat palestinian demilitarizat, dar viabil, spune Thomas Friedman de la The New York Times.Planul, scrie Friedman, „ar implica o forma de recunoaștere…

- Hamas și Jihadul Islamic aliat au respins o propunere egipteana de a renunța la puterea in Fașia Gaza in schimbul unei incetari permanente a focului, au declarat pentru Reuters doua surse de securitate egiptene, potrvit The Guardian.Ambele grupari, care au purtat discuții separate cu mediatorii egipteni…

- Washingtonul face presiuni asupra Israelului pentru ca razboiul din Fașia Gaza sa se concentreze mai degraba pe țintirea precisa a liderilor Hamas decat pe bombardamente și operațiuni terestre de amploare, a declarat vineri, 15 decembrie, consilierul pentru securitate naționala al Casei Albe, Jake Sullivan,…

- „Nimic nu ne va opri” pe calea „victoriei” in razboiul impotriva Hamas, nici moartea soldatilor si nici „presiunile internationale” pentru o incetare a focului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. „Vom continua pana la final. Nu exista nicio indoiala. Spun acest…