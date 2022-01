Stiri pe aceeasi tema

- Slovaca Tatiana Gallova bifeaza o premiera in sportul romanesc. Acesta a devenit prima femeie antrenor principal din istoria Ligii Naționale de Baschet Masculin, dupa ce i-a luat locul „principalului” Alexandru Olteanu in timpul meciului SCM Timișoara - Athletic Constanța, scor 74-73. Gallova activeaza…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta a pierdut dramatic, la diferenta de numai un singur punct, scor 73-74, partida cu SCM OHMA Timisoara, disputata la Sala Sporturilor „Constantin Jude” din municipiul de pe Bega, in cadrul etapei a opta a Ligii Nationale. Fara Dani Mainea, Cristi Mainea…

- Echipa de volei Unirea Dej a fost invinsa in minimum de seturi, pe teren propriu, de CS Dinamo București. Partida dintre CS Unirea Dej și CS Dinamo București – care a contat pentru etapa 6 din Divizia A1 – s-a disputat ieri dupa-amiaza, cu incepere de la ora 17, in Sala Sporturilor. Ajunși la Dej direct…

- La finele celor patru sferturi, scorul a fost egal, dupa ce gazdele au condus la pauza.Meci dramatic, in aceasta seara, in Sala Sporturilor din Constanta, intre echipele masculine de baschet Athletic Neptun Constanta si CSM Galati.Partida a fost o restanta din etapa a doua a Ligii Nationale si ar fi…

- Dupa trei meciuri in care a ratat de putin victoria, a venit randul si primului succes al echipei feminine de baschet Phoenix CSU Simona Halep din actualul sezon al Ligii Nationale. Formatia antrenata de Miroslav Popov s-a impus, cu scorul de 74-64, in fata celor de la CS Municipal Targoviste, intr-o…

- Gloria este la putere in Liga Naționala de handbal feminin! Echipa buzoiana a urcat pe locul 2, intr-un trio fruntaș de la varful clasamentului care le mai cuprinde pe CSM București (locul 1) și Rapid (locul 3), toate cu același numar de puncte, 12, dupa victoria obținuta sambata seara, la Sala Sporturilor,…

- Dinamo are 5 absențe pentru derby-ul cu Rapid de runda viitoare. Rapid - București (runda #13) se joaca sambata, ora 20:30, in Ștefan cel Mare. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom 1 și Digi 1.Dinamo e penultima in Liga 1, cu doar 7 puncte…

- Echipa masculina de baschet BC Athletic Neptun Constanta s-a impus, cu scorul de 72-48, in fata celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc, intr-o partida disputata la Sala Sporturilor, contand pentru etapa a patra a Ligii Nationale. Cu aceasta ocazie, Vitalie Balan si-a facut debutul in Liga Nationala, in…