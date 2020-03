LIVE in izolare cu Florescu - Fernandez & Friends: Concert online transmis din Sibiu Pentru ca muzica nu se va opri vreodata, stagiunea camerala Florescu - Fernandez & Friends vine in intampinarea publicului aflat in izolare cu un nou concert transmis live de la Sala Oglinzilor, Forumul German Sibiu.



Recitalul realizat in parteneriat cu Livestream Romania si Forumul German Sibiu este programat joi, 26 martie, de la ora 18:00 si poate fi urmarit pe LivestreamRomania.ro.



Rafaela Fernandez Samodaiev (vioara), Karina Fernandez Samodaiev (pian), Makcim Fernandez Samodaiev (violoncel) si Monica Florescu (pian) interpreteaza integrala sonatelor de Ludwig van Beethoven… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

