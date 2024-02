Europa se arunca cu ochii inchiși in tranziția verde: spera ca industria solara va genera 45% din energia electrica din surse regenerabile pana in 2030. Realitatea este diferita. Incepand din august, opt companii europene din lanțul de aprovizionare cu energie solara fie au declarat faliment, fie au intrerupt producția, fie au avertizat cu privire la […] The post Umbra lunga a crizei energiei solare. Europa se arunca cu ochii inchiși in tranziția verde first appeared on Ziarul National .