Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria sarbatorește, in 20 august, ziua naționala a țarii, de sarbatoarea Sfantului Rege Ștefan I, intemeietorul Regatului Ungariei. In semn de prietenie, Primaria Brașov a decis sa lumineze literele de pe muntele Tampa in culorile drapelului Ungariei, roșu, alb și verde.

- O filmare ajunsa pe rețelele de socializare in care șoareci sunt filmați traversand o strada din centrul istoric al Brașovului a provocat un val de reacții politice. Un consilier local PSD condamna administrația USR pentru inmulțirea rozatoarelor, in timp ce aceștia transmit beneficiile pe care el aduc…

- Brașovul, din pacate pentru locuitorii lui, nu are o identitate de brand. Și nici o imagine asociata brand-ului. Nu are un plan de dezvoltare durabila pe aceasta linie. Putem spune ca Brașovul nu știe cine este și ce reprezinta. Și asta in ciuda faptului ca actuala administrație a incercat sa promoveze…

- Presa locala (și in curand și cea naționala) ne informeaza ca Primaria Brașov va achizitiona „Copac urban” de peste 300.000 de lei, in centrul Brașovului. Primaria vrea sa monteze un sistem inteligent de filtrare și purificare a aerului cu ajutorul bio-tehnologiei. Inițiativa este una laudabila in condițiile…

- Un baietel de opt ani a fost ranit dupa ce gardul unui șantier din centrul Brasovului a cazut peste el. Șansa copilului a fost bicicleta cu care mergea și care l-a protejat. Totul s-a intamplat intr-una din cele mai aglomerate zone turistice din Brașov, informeaza Observator.news. Mii de persoane circula…

- Echipa feminina de spada a Romaniei, cu Talida Enache in componența, a caștigat medalia de aur la Campionatul European de Scrima U23! Romania a intalnit in finala echipa Elveției. A invins-o cu 44-41 si a cucerit titlul european la tineret! Echipa de spada a Romaniei este formata din Bianca Benea, Cristina…

- Cine se aseamana se aduna. Cam așa ne spune un vechi proverb romanesc, perfect valabil și in cazul nostru. Caz in care ii avem ca subiecți pe useriștii Allen Coliban, primarul Brașovului, și Radu Miclauș, directorul pus pe linie de partid la clubul sportiv (CSM Corona) al comunitații brașovene. Oamenilor…

- In anul 2020, Federația Romana de Tenis (FRT) a solicitat Primariei orașului Luduș darea in folosința gratuita a unei suprafețe de teren de 3.000 de metri patrați, in vederea inființarii unui „Centru Zonal de Tenis din orașul Luduș". Solicitarea FRT a fost analizata de Consiliul Local in ședința din…