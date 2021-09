LISTA/ Vezi in ce scoli si gradinite din Prahova s-a decis trecerea on online

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu coronavirus a ajuns, duminica, la 3,77 cazuri la mia de locuitori, in municipiul Lugoj. Astfel, incepand de luni, 27 septembrie, in municipiul Lugoj vor fi instituite restricții suplimentare, conform hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Astazi, Comitetul…

- O serie de restrictii vor fi aplicate, de vineri, in municipiul Cluj-Napoca si in sase comune unde rata de infectare cu COVID-19 a depasit 3 cazuri la o mie de locuitori. Accesul la competitiile sportive, in restaurante, cinematografe, sali de fitness va fi permis doar pentru persoanele vaccinate,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, acuza Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Ilfov ca a incalcat flagrant un ordin, dupa ce a decis inchiderea unor școli din Afumați. Sorin Cimpeanu a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca decizia de inchidere a unor școli din Afumați reprezinta „o incalcare…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a actualizat datele cu privire la modul de desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant. Pana in prezent sunt 27 de elevi infectați cu virusul SARS-CoV-2, insa trebuie menționat faptul ca o parte dintre acești elevi s-au imbolnavit inainte de inceperea…

- Școala a inceput in Maramureș de doar doua zile și deja avem primele clase care au inceput școala online. Din datele centralizate pana in prezent, la nivelul județului Maramureș sunt 15 elevi infectați cu noul Coronavirus. Informația a fost confirmata de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența,…

- Mai multi prahoveni nu au apa de baut. Fantanile au secat! Se intampla in satul Melicesti din comuna Telega. Canicula din perioada iulie-august pur si simplu a secat mai multe fantani. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența care a luat hotararea ca in cursul zilei de astazi, Inspectoratul pentru…

- In condițiile in care temperaturile ridicate fac „casa buna” cu arderile de vegetație uscata, reprezentanții ISU Prahova revin cu o serie de recomandari prin care cetațenii sunt sfatuiți sa adopte o conduita responsabila, pentru prevenirea unor astfel de evenimente. Astfel, intr-un comunicat al Inspectoratului…

- Cu ocazia marcarii „Zilei Informarii Preventive”, astazi, angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” Prahova organizeaza o serie de actiuni care au rolul de a aduce la cunostinta cetatenilor pericolele la care se expun in cazul nerespectarii unor reguli de prevenire…