Stiri pe aceeasi tema

- Startul filmarilor noului sezon America Express este aproape, astfel ca producatorii celui mai dur reality-show din Romania sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile și discuțiile cu viitorii concurenți. Va fi Alexia Eram una dintre vedetele care se vor aventura in emisiunea de la Antena 1? Alexia…

- Se apropie cu pași repezi debutul unui nou sezon din „America Express” și echipa de producție impreuna cu producatoarea Mona Segall lucreaza pentru ca totul sa fie ca la carte. Se aude ca și anul acesta concurenții vor avea traseu prin Columbia, Ecuador și Argentina. Vor fi multe vedete, unele chiar…

- In urma cu puțin timp, Catalin Bordea a facut public primul mesaj, dupa ce el și Nelu Cortea au luat premiul cel mare la America Express. Cei doi au fost caștigatorii competiției sezonului cu numarul 5, dupa ce au invins echipa formata din Andreaa Balan și Andreea Antonescu, in Marea Finala.

- Ultima ediție din celebrul show a marcat cea de-a zecea etapa. Telespectatorii au aflat miercuri cine sunt finaliștii de la America Express. Doua echipe se lupta in Marea Finala pentru premiul de 30.000 de euro. In cea de-a zecea ediție a avut loc ultima eliminare din sezonul 5 America Express. Cine…

- In ediția din aceasta seara, concurenții au avut parte de o surpriza, atunci cand li s-a spus ca trebuie sa incerce o supa tradiționala, care are efect afrodisiac. Mai apoi, concurenții trebuie sa convinga cate o persoana pe care sa o sarute.

- „America Express” este unul dintre cele mai urmarite show-uri de la Antena 1, iar recent, producatoarea Mona Segall a dezvaluit ca deja au inceput pregatirile pentru sezonul din 2024. Mona Segall și Robert Lionte- producatorii show-ului de la Antena 1- au fost invitați in podcast-ul lui Mihai Morar…

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Alex Velea a facut cateva marturisiri despre participarea la Asia Express. Pe atunci, artistul a fost in emisiune cu Mario Fresh. Celebrul cantareț și-a amintit de experiența pe care a trait-o in competiție. Iata ce declarații a facut in cadrul emisiunii!

- Dupa o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp in care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis ca a sosit momentul unei pauze in activitatea profesionala, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, in special creșterii fiicei sale,…