Astfel, lira turceasca a coborat luni pana la 9,82 unitati pentru un dolari, cel mai redus nivel atins din istoria sa. Erdogan a declarat in timpul unui miting de sambata ca a cerut ca statutul de ”persona non grata” sa fie aplicat ambasadorilor SUA si ai altor noua tari occidentale, dupa ce acestia au cerut eliberarea din inchisoare a filantropului turc Osman Kavala. Lira, care atinsese deja un minim record in saptamana precedenta, dupa ce banca centrala a Turciei si-a redus dobanda cheie, in pofida inflatiei in crestere, va fi si mai mult afectata daca Erdogan va continua pe aceasta cale, au…