Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii care merg pe jos și așteapta la semafor vor putea citi versuri pe asfalt. Trecerile de pietoni ale orașului vor fi decorate cu poezie, prin versurile scrise de poeți romani contemporani, potrivit Mediafax.Incepand de sambata, voluntarii Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana…

- Timisorenii care merg pe jos si asteapta la semafor, vor putea citi versuri pe asfalt. Poezia de strada este un proiect artistic care face parte din Memoriile Cetatii din cadrul Programului Timisoara Capitala Culturala Europeana si vizeaza decorarea trecerilor de pietoni ale orasului cu poezie, prin…

- Capitala Europeana a Culturii, prin programul Memoriile Cetații, a desemnat caștigatorii concursului de picturi murale cu tema „Istoria, specificul și spiritul Timișoarei”. Deoarece numarul lucrarilor inscrise a depașit așteptarile, fiind transmise 48 de propuneri, juriul format din Ana Mihaela Adam,…

- Gabriela Ciuca, membru al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii a postat pe Facebook o scrisoare deschisa in care precizeaza cum a decis sa lupte cu camarila politica din jurul Asociației. Aceasta a cerut ca noul statut care ii acorda drepturi nelimitate lui Nicolae Robu sa fie declarat…

- Asociația Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, prin programul Memoriile Cetații lanseaza un apel pentru pictori, graficieni, artiști murali care sa iși imagineze și apoi sa reprezinte istoricul, specificul și spiritul Timișoarei pe șapte pereți. ”Pentru ca Timișoara și complexul studențesc…

- Un numar de zece artiști vor fi putea sa puna in valoare istoria și amintirile familiilor din Banat, in cadrul proiectului Camine in Mișcare din acest an. Ei vor fi selectati in urma unui concurs. Camine in Mișcare, un program al Asociației Timișoara 2021 – Capitala Europeana a Culturii, produs de Asociația…

- “Omul contemporan incearca sa atinga absolutul, spațiul necunoscut, sa confrunte Marele Anonim și eșueaza. Fiecare inalțare are o cadere și in fiecare cadere mai obsedanta este plutirea. Intre cer și pamant, intre tine insuți și necunoscut.” A 9-a pictura din ZidArt este gata și poate fi admirata pe…

- Tribut adus umanitații, omului individului, societații… Cea mai mare pictura murala este in pregatire la Sibiu. Va avea peste 525 de metri patrați și se dorește a transmite un mesaj special. Patru artiști continua sa lucreze la aceasta uriașa pictura. Care va acoperi peretele lateral al unui bloc inalt,…