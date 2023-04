Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Catalin Scarlatescu a marturisit care a fost cel mai scump preparat pe care l-a gatit. Juratul de la Chefi la cuțite și-a amintit de perioada copilariei, pentru ca atunci a gatit acest preparat. Mai mult decat atat, celebrul chef a vorbit și despre bucatarie, dar…

- In ediția 6 din sezonul 11, Chefi la cuțite, Andrei Mahala a venit sa ii surprinda pe jurați cu un preparat italian. Concurentul a pregatit melanzane parmigiana și a impresionat cu povestea lui. Andrei Mahala are 33 de ani și locuiește in Cluj-Napoca, insa pentru o buna perioada de timp a stat in Italia.

- Puya și Melinda au facut spectacol la Chefi la Cuțite. Cei doi soți au fost prezenți in ediția de luni seara, 3 aprilie, pentru a le face o surpriza juraților, dar in mod special lui chef Catalin Scarlatescu, colegul lor de la America Express. Iata cum a aparut Melinda la TV și ce a lasat […] The post…

- A inceput degustarea la Chefi la cuțite! Proba de amuleta a ediției din aceasta seara a emisiunii a luat sfarșit! Jurații au gatit de data aceasta pentru Ilona Brezoianu. Vedeta a facut show in timp ce gusta preparatele celor patru chefi.

- Cantemir Bechir a uitat de viața de „cartier” pe care o avea, iar la varsta de 32 de ani a venit la Chefi la cuțite pentru a demonstra ce știe sa faca atunci cand vine vorba de gatit. Concurentul activeaza deja de 7 ani in domeniu. Bucatarul

- Iulia Ponor și Mariana Popa au fost o surpriza pentru chefi. Modelele OnlyFans au gatit supa crema de dovleac și ciuperci, iar cei trei jurați au ramas fara cuvinte cand au aflat cu ce se ocupa. Ele au reușit sa obțina 3 cuțite și sa mearga mai departe in competiție.

- Scene ingrozitoare au avut loc intr-un centru comercial din sectorul 6 al Capitalei. Un fost concurent de la „Chefi la Cuțite” ar fi incercat sa omoare un barbat, utilizandu-se de cuțitul primit la emisiune. Este vorba despre unul dintre cei mai cunoscuți instructori de fitness și de dans din Capitala,…

- Sorin Bontea și-a sarbatorit ziua de naștere, iar juratul de la Chefi la cuțite a fost sarbatorit așa cum se cuvine de toți cei dragi. Sorin Bontea a implinit 53 de ani și bucatarul le-a mulțumit tuturor celor care i-au transmis numeroase urari, dar și celor care au fost prezenți pentru a-i face o surpriza.