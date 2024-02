Stiri pe aceeasi tema

- Oleg Tofilat susține ca este ingrijorat de continuitatea activitaților la intreprinderea „Calea Ferata din Moldova” (CFM) și ca sint necesare cel puțin doua condiții pentru a asigura șefia. El a adaugat ca „instrumentele corporative, de care dispune administratorul CFM, nu sint suficiente pentru a satisface…

- 15:42 // Pina la numirea unui succesor, Oleg Tofilat va continua exercitarea atribuțiilor sale intru asigurarea activitații operaționale normale a intreprinderii, anunța ,,Calea Ferata din Moldova”. Directorul intreprinderii de stat "Calea Ferata din Moldova", Oleg Tofilat, și-a depus cererea de demisie…

- Directorul intreprinderii de stat "Calea Ferata din Moldova", Oleg Tofilat, și-a depus cererea de demisie din funcție. El a confirmat astazi aceasta informație reporterilor, menționind ca și-a depus cererea de demisie la Agenția Proprietații Publice. El a refuzat sa vorbeasca acum despre motivele demisiei…

- Directorul intreprinderii de stat "Calea Ferata din Moldova", Oleg Tofilat, a declarat ca nimeni nu a exercitat presiuni asupra sa, nu i-a cerut și nu i-a solicitat sa demisioneze din funcție și ca miine, in cadrul unei conferințe de presa, iși va anunța decizia personala. Despre acest lucru a declarat…

- Problema salariilor angajaților de la Calea Ferata din Moldova (CFM) ar putea fi soluționata odata cu reluarea livrarilor de marfa pe cale feroviara. Potrivit șefului CFM, Oleg Tofilat, cele doua aspecte sint interdependente, iar in prezent, se cauta soluții pentru ca feroviarii sa nu iși mai primeasca…

- Majoritatea locomotivelor și vagoanelor de la Intreprinderea de Stat „Calea Ferata din Moldova” (CFM) au termene de exploatare depașite, iar reabilitarea infrastructurii feroviare și a echipamentului rulant a devenit imperios necesara, a declarat directorul intreprinderii, Oleg Tofilat. „Majoritatea…

- Reabilitarea mai multor tronsoane de cale ferata va constitui o prioritate a Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova” in anul 2024, a declarat directorului CFM, Oleg Tofilat. „Cred ca in 2024 vom lucra mult la reabilitarea infrastructurii. In primul rand, exista acel proiect menționat deja…

- Directorul Intreprinderii de Stat „Calea Ferata din Moldova”, Oleg Tofilat, recunoaște ca entitatea se confrunta cu probleme financiare, iar din aceasta cauza angajații nu și-au primit inca lefurile. Potrivit directorului, intreprinderea are doar banii pe care-i ciștiga, iar reducerea incasarilor a…