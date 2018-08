Stiri pe aceeasi tema

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, marti seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Spartak Moscova, si s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor. In tur, PAOK s-a impus, scor 3-2. Calificat in play-off-ul Ligii Campionilor cu PAOK Salonic, Lucescu Jr. a vorbit, dupa egalul…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a remizat, marti seara, in deplasare, scor 0-0, cu echipa Spartak Moscova, si s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor, informeaza news.ro.In tur, PAOK s-a impus, scor 3-2. PAOK va juca in play-off-ul LC cu Benfica Lisabona sau…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Spartak Moscova, in prima mansa a turului trei preliminar al Ligii Campionilor. Rusii au condus cu 2-0 dupa numai 17 minute, dar elevii lui Razvan Lucescu au intors scorul pana la…

- PAOK Salonic joaca astazi prima manșa din turul III preliminar al Ligii Campionilor, impotriva rușilor de la Spartak Moscova. Partida e liveSCORE cu foto pe GSP.ro și in direct pe TV Pro X. Salzburg - Shkendija și Celtic - AEK Atena sunt celelalte doua meciuri ale zilei. ...

- Razvan Lucescu e incantat de echipa sa: ”Suntem puternici ca și grup!”. Razvan Lucescu (49 de ani) e pe cai mari cu formația sa, PAOK Salonic, care a distrus-o pe Basel, scor 3-0, calificandu-se cu un entuziasmant 5-1 la general in turul trei preliminar din Liga Campionilor . Marcatorii grecilor au…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 3-0, formatia FC Basel, si s-a calificat turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Elvetienii ar putea juca in turul 3 preliminar al Ligii Europa cu FC Viitorul, news.roGolurile au fost…

- VIITORUL - VITESSE LIVE VIDEO ONLINE STREAMING, in turul II preliminar al Europa League. Daca FCSB a dezamagit doar in Liga 1, Viitorul a avut timp s-o faca și in turul I preliminar din Europa League. Deși s-a calificat, echipa lui Hagi a evolua modest cu luxemburghezii de la Racing Union. Viitorul…

- PAOK Salonic a caștigat meciul tur cu Basel din turul 2 preliminar al UEFA Champions League, scor 2-1. Echipa lui Razvan Lucescu a facut un meci foarte bun, dar a primit gol la singurul șut pe spațiul porții reușit de elvețieni. VEZI AICI VIDEO! Canas a deschis scorul pentur PAOK in minutul 32, cand…