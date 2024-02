Liga 2: Schimbare de lider - Rezultatele zilei

Stiri pe aceeasi tema

- Șapte echipe au obținut deja calificarea in grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin. Dupa infrangerea cu Spania, Romania ramane fara șanse inaintea ultimei partide.

- REȘIȚA – Fotbaliștii de la CSM Reșița s-au reunit miercuri, 10 ianuarie, la baza din Valea Domanului! Prima parte a pregatirii se va desfașura pe plan local, iar la inceputul lunii februarie echipa va pleca intr-un cantonament in Antalya. Rezultatele bune din finalul anului 2023 i-au facut pe cei din…

- Horoscopul zilei de 12 ianuarie 2024. Berbecii fac mutari importante in carieraHoroscopul zilei de 12 ianuarie 2024 spune ca Berbecii fac mutari importante in cariera. Tranzitul cosmic favorizeaza drumul acestor nativi in ceea ce privește productivitatea la locul de munca. Rezultatele vor aparea…

- Real Madrid a preluat conducerea in campionatul de fotbal al Spaniei, dupa ce a reusit sa invinga la limita in deplasare, cu scorul de 1-0, formatia Deportivo Alaves, joi seara, in cadrul etapei a 18-a a sezonului, ultima din 2023.Madrilenii au marcat golul victoriei in minutele aditionale, prin…

- Marcel Cioloș (Finanțe) pierde prima poziție dupa trei luni in care a fost cel mai menționat ministru in materialele jurnalistice. Pe primul loc a ajuns in clasamentul pe luna noiembrie Simona Bucura-Oprescu, ministra Muncii.

- Imaginea zilei de duminica vine de la fanii CFR Cluj. Suporterii echipei din Gruia care au participat la o campanie de strangere a unor jucarii pentru micuții aflați in nevoie, au transmis și un mesaj subtil galeriei FCSB cu ajutorul jucariilor de pluș, la meciul de duminica.„Imaginea serii vine din…

- Astazi, 7 decembrie 2023, de la ora 17.00, se vor desfașura ultimele trei meciuri din Grupa A a Cupei Romaniei, la fotbal. Primele doua clasate din ierarhia grupei, FC Petrolul Ploiești (locul 1; echipa din Liga 1) și Corvinul Hunedoara (locul 2; Liga a II-a), joaca, acasa, cu Sepsi Sfantu Gheorghe,…

- Horoscopul zilei de 4 decembrie 2023 spune ca Taurii sunt pregatiți pentru schimbare. Astrele iți vor oferi oportunitatea sa descoperi anumite lucruri care te vor ajuta sa ajungi la obiectivele tale mari. Tot ce trebuie sa știi este ca o colaborare deschisa te poate ajuta foarte mult. Racii au nevoie…