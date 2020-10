Stiri pe aceeasi tema

- Liga 2, etapa 9: Sambata, 24 octombrie – ora 11.00: Aerostar Bacau – Comuna Recea, ASU Poli Timișoara – CSM Slatina, Gloria Buzau – Viitorul Pandurii Targu Jiu, Unirea Slobozia – Dunarea Calarasi, Metaloglobus Bucuresti – Csikszereda Miercurea Ciuc, Pandurii Targu Jiu – Ripensia Timișoara, Turris Turnu…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a opta a Ligii a II-a:Dunarea Calarasi - Gloria Buzau 0-2 Csikszereda Miercurea Ciuc - AFC Unirea 04 Slobozia 0-1 Vezi și: Romanii si-au schimbat prioritatile in pandemie - Inmatricularile auto s-au prabusit fata…

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a VI-a din Liga II:Dunarea Calarasi - Aerostar 3-2 Csikszereda Miercurea Ciuc - ACS ASU Politehnica Timisoara 2-0 Farul Constanta - FC Metaloglobus Bucuresti 1-2Clubul Sportiv Muncitoresc Resita - AFC Unirea…

- ​Sâmbata au avut loc meciuri din cadrul etapei cu numarul VI din Liga 2 la fotbal. Farul Constanța a pierdut pe propriul teren cu Metaloglobus, în timp ce Viitorul Pandurii Târgu Jiu și Petrolul au remizat. Liga 2, etapa VI, s-au disputat pâna acum sâmbata: Dunarea…

- ​Viitorul Pandurii Târgu Jiu a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), echipa CSM Slatina, în etapa a II-a a Ligii a II-a.Au marcat: Baican '14, Badauta '90 / Doman '18, potrivit News.ro.În urma acestui rezultat, Viitorul Pandurii ocupa…

- Rezultatele etapei a 2-a : Sambata, 5 septembrie: Turris-Oltul Turnu Magurele – Metaloglobus Bucuresti 2-2, Concordia Chiajna – Unirea Slobozia 3-1, Dunarea Calarasi – Comuna Recea 3-0, Farul Constanta – Aerostar Bacau 1-0, FC Rapid – Pandurii Targu Jiu 2-1, Csikszereda Miercurea Ciuc – FCU Craiova…

- Dupa o vara destul de zbuciumata, marcata de „scenarii“ si fel de fel de modificari, Liga 2 se apropie de primul fluier. Echipele participante, 21 la numar, vor juca fiecare cu fiecare o singura data in sezonul regular. Apoi vor fi repartizate, pe baza clasamentului, in cea de-a doua faza a competiției,…