Liga 1 | Farul, victorie cu CS Universitatea Craiova (Video) Farul Constanta a invins-o, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe CS Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii 1. Prima ocazie importanta a partidei le-a aparținut oltenilor, in minutul 12. Gustavo a centrat, iar Markovic a reluat cu capul puțin peste bara transversala. Pe finalul primei reprize, Andrei Ivan i-a pasat lui Markovic care a trimis pe poarta, insa Aioani a reușit sa prinda balonul. Unicul gol al partidei a fost marcat in minutul 77, de nou-intratul Adi Petre. Acesta a fructificat o pasa trimisa de Fernandes. In clasamentul Ligii I, CS Universitatea Craiova… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Farul Constanta a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii 1, anunța news.ro. Golul a fost marcat de Petre, in minutul 77. Farul: Aioani – Dussaut, Larie, Ghita, De Nooijer – Purece (Grameni ’66),…

- Farul Constanța a câștigat un meci foarte important în campionat: trupa lui Gica Hagi a trecut, scor 1-0, de CSU Craiova. Duelul a facut parte din etapa cu numarul XV din Liga 1 la fotbal.Adi Petre, abia introdus pe teren, a înscris în minutul 77. Aici poți vedea reușita.În…

- CS Universitatea Craiova joaca acasa cu CS Mioveni, de la ora 19:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Vezi AICI programul etapei #14 CS Universitatea Craiova - CS Mioveni, live de la 19:00 Click AICI pentru live+statistici! CS Universitatea Craiova…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești). A marcat: A. Ivan (min.73)Chindia: Cabuz – Capușa, Celea, Al. lacob, Martac (Stoian ”81)- Negul (Stoian ’90), Dul-ca, Popadiuc, Corbu – M. Șerban (Matiș ’81) – D. Florea (Jipa ’90+2).Antrenor: Emil SandoiUniversitatea Craiova: Pigliacelli -Capalina, Gaman, Screciu, Bancu…

- CS Universitatea Craiova a invins, duminica seara, cu scorul de 2-0, rivala locala U Craiova 1948, intr-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1. Meciul a fost intrerupt in minutul 9, din cauza torțelor și fumigenelor aruncate pe teren din sectorul celor de la echipa oaspete, CS U Craiova. Prima ocazie de…

- CS U Craiova a invins-o, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, pe Rapid, intr-un meci din etapa a saptea a Ligii 1. Gazdele au deschis scorul in minutul 14, prin Albu. Echipa lui Reghecampf a replicat in minutul 31, prin Cimpanu. Pigliacelli și-a salvat echipa cu patru minute inainte de pauza,…

- Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Golul a fost marcat de Antal, in minutul 70. UTA Arad: Fl. Iacob – Tomozei (Vukcevic ’69), Erico, Medimorec (Benga ’80), Baravykas…

- UTA s-a impus in meciul cu CSU Craiova, scor 1-0, sambata seara, la Arad, in etapa a cincea a Ligii I. Prima ocazie a partidei le-a aparținut oaspeților. In minutul 16, Markovic a incercat sa-l invinga pe portarul advers, cu scarița, dar fara succes. UTA a replicat in minutul 25, cand Baravykas și Ubbink…