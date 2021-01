Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Cosette Chichirau, copresedintele USR PLUS Iasi, a declarat, miercuri, ca ar fi normal ca Mihai Chirica sa demisioneze din functia de primar in urma trimiterii sale in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, avand in vedere ca afecteaza credibilitatea Primariei.…

- Primarul Iașului, Mihai Chirica, a fost trimis in judecata pentru fapte de abuz in serviciu cu privire la achizitia de catre municipalitate, prin leasing operational, a unor autoturisme Skoda, arata Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi intr-un comunicat. Edilul a spus ca a aflat din mass-media de…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Iași l-a trimis, astazi, in judecata pe primarul Iașului, Mihai Chirica. Acesta, impreuna cu fostul primar Gheorghe Nichita sunt invinuiți de abuz in serviciu in dosarul Skoda. Faptele sunt din 2013. La inceputul acelui an, primarul de atunci, Gheorghe Nichita, a efectuat…

