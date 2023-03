”Saptamana aceasta m-am adresat ministrului Economiei, domnului Florin Marian Spataru, pentru a transmite mesajul operatorilor HoReCa din judetul Buzau, cu privire la consecintele suportate de acestia in urma introducerii obligativitatii de a preciza in meniuri ingredientele folosite in bucatarie, numarul de E-uri sau valoarea nutritionala”, a scris, vineri, pe Facebookm deputatul Gabriel Avramescu. Liderul PNL Buzau s-a intalnit, in luna martie, cu mai multi operatori economici din domeniul HoReCa cu care a discutat despre problemele cu care se confrunta in activitatea pe care o desfasoara.…