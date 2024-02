Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a declarat ca premierul Marcel Ciolacu a mers in Italia ca sa-l imite. „S-a vazut și el cu Sanctitatea Sa Papa Francisc, cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Ce face omul, face și maimuța! S-a dus sa promita in fața milioanelor de romani alungați peste hotare marea cu sarea,…

- Liderul AUR, George Simion, susține ca premierul Marcel Ciolacu a incercat sa-l imite atunci cand s-a dus in Italia, acolo unde s-a intalnit cu papa Francisc și cu premierul Italiei, Giorgia Meloni. Simion susține ca ”acest covrigar de la Buzau” i-a urmat traseul din Italia pentru ca ”ce face omul face…

- Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vizitat expoziția „Dacia. L’ultima frontiera della romanita”, deschisa la Muzeul Național Roman din capitala Italiei. „Nu am putut pleca din Roma fara o scurta oprire la expoziția „Dacia. L’ultima frontiera della romanita” deschisa la Muzeul Național Roman…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, joi dimineata, intr-o audienta privata la Sanctitatea Sa Papa Francisc. „Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc si sa-i exprim recunostinta pentru sprijinul acordat comunitatilor romanesti din Italia si din intreaga…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, joi dimineata, intr-o audienta privata la Sanctitatea Sa Papa Francisc. „Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc si sa-i exprim recunostinta pentru sprijinul acordat comunitatilor romanesti din Italia si din intreaga…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a laudat, miercuri, la intalnirea cu reprezentanții comunitații de romani din Italia, cu ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Premierul a spus referitor la Ministerul Transporturilor, „aceasta Cenușareasa a Romaniei”, ca are cele mai multe investiții. „Aceasta Cenușareasa…

- Membrii AUR protesteaza in Bucuresti si in țara, la sediile PSD si PNL, fața de comasarea alegerilor. In Capitala, protestatarii poarta un sicriu si cruci si merg in urma unui dric. AUR acuza partidele din Coaliție ca prin comasarea alegerilor ingroapa democrația. Membri si simpatizanti AUR, au protestat…

- Membrii AUR protesteaza in Bucuresti si in țara, la sediile PSD si PNL, fața de comasarea alegerilor. In Capitala, protestatarii poarta un sicriu si cruci si merg in urma unui dric. AUR acuza partidele din Coaliție ca prin comasarea alegerilor ingroapa democrația. Membri si simpatizanti AUR, au protestat…