- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat marți ca are nevoie de acces urgent in Gaza, pentru a livra ajutoare și provizii medicale, dupa ce agenția ONU a avertizat despre o criza umanitara pe termen lung in enclava palestiniana. De cand Israelul bombardeaza Fașia Gaza, au murit 2.800 de oameni…

- Liderii Uniunii Europene vor incerca, marti, sa ajunga la o abordare comuna fata de criza declansata de atacul Hamas impotriva Israelului, dupa zile intregi de confuzie, lupte interne si mesaje amestecate, relateaza Reuters. Intr-o videoconferinta de urgenta, Consiliul European va aborda, de asemenea,…

- Numarul navelor creste in porturile israeliene, in timp ce operatiunile continua la majoritatea terminalelor, pe fondul pregatirilor armatei de a lansa un asalt terestru in Fasia Gaza controlata de Hamas, potrivit datelor si surselor citate de Reuters, informeaza News.ro.Israelulul a promis ca va…

- Israelul nu are niciun interes sa poarte un razboi pe frontul sau nordic si, daca gruparea paramilitara șiita libaneza Hezbollah se va abtine, atunci Israelul va mentine situatia de-a lungul granitei asa cum este, a declarat duminica, 15 octombrie, ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, potrivit…

- La o saptamana dupa ce a atacat Israelul cu mii de rachete și sute de militanți care au trecut granița din Fașia Gaza, Hamas continua sa se lupte cu ceea ce se spune ca este armata cea mai puternica din Orientul Mijlociu. Reuters a facut o analiza a modului in care mișcarea palestiniana a reușit in…

- Un palestinian militant, lider al Jihadului Islamic, Ziad al-Nakhala, a declarat duminica ca factiunea sa tine in captivitate peste 30 din israelienii care au fost rapiti in Fasia Gaza de sambata, dupa ce Hamas a lansat atacuri asupra Israelului, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.Captivii nu…

- Situație dramatica in Orientul Mijlociu, dupa ce Israelul si Fasia Gaza au intrat din nou in razboi astazi. Aripa militara a miscarii islamiste palestiniene Hamas a lansat o ofensiva surpriza cu mii de rachete si infiltrand luptatori pe teritoriul israelian pe uscat, pe mare si pe calea aerului, relateaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, 7 octombrie, in Portugalia, ca atacul terorist din Israel are un „potential foarte toxic”, de a destabiliza foarte mult situatia din Orientul Mijlociu. El precizat ca intre 800 si 900 de romani sunt in Israel si se cauta solutii pentru cei care doresc…