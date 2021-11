Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL reunita la ora transmiterii acestei știri, la sediul central al partidului, a discutat despre excluderea lui Ludovic Orban din partid, spun surse din ședința pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Gigel Știrbu, Emil Boc și Gheorghe Flutur au propus excluderea lui Orban din PNL. Propunerea…

- Fostul lider liberal Ludovic Orban susține ca una dintre iesirile din criza politica o reprezinta dizolvarea Parlamentului, care duce catre alegeri anticipate, iar a doua solutie o reprezinta suspendarea presedintelui, daca nu va proceda in acest fel. „Previzibilul esec in Parlament al Guvernului Ciuca…

- O serie de stenograme ale discuțiilor purtate, joi dimineața, de liderii PNL, in ședința Biroului Executiv al partidului arata ca echipa de susținatori a lui Florin Cițu insista pana in ultimul moment pentru nominalizarea acestuia ca premier, in ciuda evidențelor care demonstreaza clar ca nu ar reuși…

- Președintele PNL spune ca in cazul in care va fi reales președinte al liberalilor este de datoria lui sa-și asume candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024. “Eu dau raspunsuri foarte gandite. Am incercat sa anticipez ce ma veți intreba. Președintele PNL este ales de membrii sai și beneficiaza…

- Președintele PNL Ludovic Orban se simte tradat in propriul partid. El a spus vineri ca dupa 31 de ani de activitate in partid in loc de mulțumire, a primit “șuturi in fund și cuțite in spate.” Orban a spus ca la Congresul PNL candideaza pentru un nou mandat, nu pentru el, ci pentru ca PNL […] The post…

- Președintele PNL Ludovic Orban a lansat un apel “amplu” catre toți factorii implicați in criza politica din coaliția de guvernare. Orban a cerut maturitate și responsabilitate și a spus: “Nu putem, din motive conjuncturale sa aruncam coaliția in aer”. “Suntem azi intr-o situatie politica din care nu…

- “Partidul Național Liberal are nevoie, la toate nivelurile de lideri, nu de șefi tentați sa foloseasca abuziv puterea de decizie”. Acesta este unul dintre mesajele transmise liberalilor de Ludovic Orban, in moțiunea pe care iși bazeaza candidatura depusa, joi, pentru un nou mandat de președinte al PNL.…