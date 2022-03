Licitaţii pentru parcări de reşedinţă în mai multe zone din oraş Primaria organizeaza in aceste zile primele licitatii pentru inchirierea de locuri de parcare din luna martie. Cinci proceduri vor avea loc astazi si vizeaza locuri in parcari de resedinta in zone precum str. Cerna nr. 2A (10 locuri), bld. Stefan cel Mare nr. 3 (8 locuri), str. Decebal nr. 3 (2 locuri), str. Vasile Lupu nr. 118 (1 loc) si str. Sucidava nr. 4 (3 locuri). Alte cinci licitatii vor avea loc pe 10 martie, in cazul acestora termenul limita de depunere a dosarelor fiind 8 martie. Cele mai multe locuri, 7 la numar, sunt disponibile pe bld. Dacia nr. 5, iar drept de participare au locatarii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

