- Primaria Sectorului 4 a lansat, in sistemul electronic de achiziții publice, o licitație de 9,5 milioane de lei pentru servicii poștale și de curierat. Compania ofertanta ar trebui sa asigure funcționarea corespondenței prin conectarea sistemului informatic propriu cu cel al Primariei din București,…

- Consilierii USR se opun realizarii unor pasaje rutiere in doua zone extrem de aglomerate din București! Propunerea primarului sectorului 4, Daniel Baluța de a construi doua pasaje rutiere in zona de sud a Capitalei a fost primita cu ostilitate de catre grupul consilierilor USR. Deși vorbim…

- Cea mai mare trufa alba gasita in acest an a fost vanduta la o licitație in Italia pentru prețul exorbitant de 120 de mii de euro. Delicatesa care cantarește puțin peste un kilogram a fost gasita de vestitul cautator de trufe Robaldo Tartufi in regiunea italiana Piemonte.

- Pentru urgentarea lucrarilor de infrastructura privind rețelele de utilitați (apa, canal, gaz, electricitate), circulația rutiera pe strada Aurel Perșu, din sectorul 4 al Capitalei, va fi oprita pentru o perioada de 10 zile.Citește și: Veste proasta pentru soțul Olguței Vasilescu- Decizia…

- USR București a depus, marți, o plangere penala la DNA impotriva primarului Capitalei, Gabrielei Firea, pe care o acuza ca, deși ar fi avut indicii ca la Spitalul Gomoiu s-au efectuat operațiuni și acte ilicite, nu a sesizat organele de urmarire penala, așa cum prevede legea. Consilierul municipal Ana…

- Camera Deputatilor a lansat o licitatie de 8,2 milioane lei (1,72 milioane euro fara TVA), prin care vrea sa achizitioneze lucrari de refacere a unei parti din fatada Palatului Parlamentului, inclusiv lucrari de consolidare a parcarii subterane, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit…

- Star Pro Center INTL, companie cu 11 milioane de euro cifra de afaceri, a depus cererea de intrare in insolvența la Tribunalul București. E cea care caștigase anveloparea blocurilor, reconstrucția școlii arse nr. 124 și refacerea parculețelor, toate din Sectorul 5, in ultimul an de zile. O companie…