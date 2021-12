Stiri pe aceeasi tema

- Africa de Sud a cerut oprirea licitației cheii de la celula din inchisoarea Robben Island ocupata candva de fostul președinte Nelson Mandela, relateaza BBC. Vanzarea va avea loc in ianuarie la New York, la casa de licitații Guernsey. Vanzatorul este Christo Brand, fost gardian al lui Mandela in celebra…

- Dintre artistii japonezi contemporani se detaseaza Dl. Takashi Murakami, al carui succes este de necontestat. Dansul este sculptor, pictor si este implicat si in numeroase alte domenii ale artei (moda, merchandise, instalatii, animatie). Termenul "superflat" (super-plat ?) este utilizat pentru stilul…

- Un exemplar original rarisim al Constitutiei americane, adoptata la 17 septembrie 1787 la Philadelphia, a fost vandut la licitatie la New York. Suma? 43 de milioane de dolari, un record mondial pentru un document istoric scos la licitatie, a anuntat casa Sotheby’s, relateaza AFP. Exemplarul a fost dorit…

- Una dintre putinele lucrari ulei pe panza ramase din creatia lui Serge Gainsbourg, care la finalul anilor 1950 a renuntat la pictura in favoarea muzicii, va fi licitata la Paris pe 19 noiembrie, potrivit euronews.com. Casa de licitatii Crait+Muller a estimat lucrarea la 30.000 - 50.000 de…

- Tabloul “The Death of Charles Darwin”, ulei pe panza de Adrian Ghenie, datat 2013, a fost adjudecat, sambata, la Sotheby’s Hong Kong, pentru 54.920.000 de dolari HK (6.097.000 de euro), informeaza News.ro . Tabloul a fost expus in 2013 la galeria Pace din New York si a fost achizitionat de aceasta de…