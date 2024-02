Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump a confirmat marti pe X disparitia trista a mamei sale, relateaza Paris Match.It is with deep sadness that I announce the passing of my beloved mother, Amalija.Amalija Knavs was a strong woman who always carried herself with grace, warmth, and dignity. She was entirely devoted to her husband,…

- Spitalele din cel puțin patru state americane au reintrodus obligativitatea folosirii maștilor, pe fondul creșterii numarului de cazuri de COVID, gripa sezoniera și alte boli respiratorii.Unitațile de sanatate din New York, California, Illinois și Massachusetts au impus obligativitatea maștilor in…

- Lisabona, Buenos Aires sau Toronto sunt in topul celor mai prietenoase orașe in 2024, potrivit BBC, atat pentru turiști, cat și pentru nomazii digitali, adica cei care lucreaza online de oriunde din lume. Lisabona, capitala Portugaliei, este considerata cel mai ieftin oraș din Europa de Vest. Costurile…

- Compania aeriana HiSky anunta ca lanseaza zboruri directe Bucuresti – New York, din 7 iunie 2024, astfel ca romanii isi pot rezerva calatorii directe catre SUA, dupa 20 de ani, pe site-ul companiei. Pretul unei calatorii porneste de la 349 euro, pentru clasa economic, si 1.899 euro, pentru clasa business,…

- Premierul Marcel Ciolacu, aflat in vizita la New York, s-a intalnit cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Intalnirea de la sediul ONU a avut loc in ziua de 6 decembrie 2023. ”Susținem leadership-ul și viziunea dumneavoastra, reflectata in Agenda Noastra Comuna (Our Common Agenda), asupra viitorului…

- Duminica seara, seful Executivului s-a intalnit cu reprezentanti ai comunitatii romanesti din zona Washington – Virginia – Maryland. Luni, Marcel Ciolacu participa la ceremonia oficiala de depunere a unei coroane de flori la Cimitirul Eroilor Arlington din Washington. Ceremonialul include 19 salve de…

- Care sunt cele mai scumpe orașe din lume: New York a fost detronat de un oraș din EuropaZurich si Singapore sunt cele mai scumpe orase din lume, chiar inaintea New York-ului, intr-un context de cresteri inca puternice ale preturilor, potrivit unui clasament publicat joi de saptamanalul The Economist,…