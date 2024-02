Stiri pe aceeasi tema

- Sase ghete de baschet marca Nike Air Jordan, purtate in ani 1990 de fostul superstar al NBA Michael Jordan, au fost vandute la licitatie pentru suma de opt milioane de dolari, un record pentru acest lot unic, a anuntat casa de licitatii Sotherby's, citata de AFP.Este vorba de sase ghete diferite…

- Cine va deține prețiosul lot, vom afla in luna februarie a acestui an. Prima scrisoare cunoscuta trimisa cu ajutorul unui timbru preplatit - "una dintre cele mai mari descoperiri in comunicarea umana" - ar putea ajunge la o suma cuprinsa intre 1,5 și 2,5 milioane de dolari atunci cind va fi scoasa la…

- Un desen al Micului Print, o acuarela a lui Antoine de Saint-Exupery, folosita in editia originala a celebrei povesti, a fost vandut joi la licitatie la Londra pentru aproximativ 350.000 de euro, a anuntat casa Christie's.Desenul din 1942 a fost adjudecat cu 302.400 de lire sterline, de zece ori…

- Un automobil Ferrari 250 GTO din 1962 a fost vandut luni seara la New York pentru suma de 51,7 milioane de dolari, ocupand locul al doilea in topul celor mai scumpe masini de colectie vandute vreodata la o licitatie, a anuntat casa Sotheby’s, potrivit AFP. Aflata in proprietatea unui colectionar american…