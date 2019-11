Liban: Manifestanţii antiguvernamentali lansează un apel la nesupunere civică Libanul se confrunta de la 17 octombrie cu o miscare de protest care solicita plecarea intregii clase politice, aproape neschimbata de mai multe decenii si considerata profund corupta. In pofida unor violente sporadice, mobilizarea a ramas in general pasnica. Alaa Abu-Fakhr a decedat, marti noaptea, dupa ce a fost impuscat in cap de soldatii care deschisesera focul pentru a dispersa multimea in sectorul Khaldah, din sudul capitalei libaneze. Protestatarii au blocat din nou, in aceasta saptamana, principalele artere rutiere care fac legatura intre Beirut si diverse parti ale tarii,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ucis de gloante in cursul noptii de marti spre miercuri in sudul Beirutului in contextul in care protestatarii au blocat mai multe artere rutiere in intregul Liban, dupa declaratii ale presedintelui Michel Aoun care au starnit furia acestora, noteaza AFP potrivit Agerpres. Libanul…

- Libanul se confrunta de la 17 octombrie cu o miscare de protest inedita cerand plecarea intregii clase politice, aproape neschimbata de mai multe decenii si considerata corupta si incapabila de a pune capat crizei economice. In pofida unor violente sporadice, mobilizarea a ramas pasnica in linii…

- Primarița unui orașel din Bolivia a fost tunsa, acoperita cu vopsea roșie și obligata sa mearga desculța mai mulți kilometri de catre mai mulți manifestanți care contesta realegerea lui Evo Morales in calitate de președinte, relateaza AFP. Morales a condamnat joi umilirea femeii care face parte din…

- In weekend, armata si politia libaneza au reusit sa deschida principalele drumuri. De asemenea, armata i-a chemat pe manifestanti sa-si limiteze protestele in pietele publice. Unele drumuri au fost blocate cu anvelope aprinse, in timp ce altele au fost efectiv ''sigilate'' de demonstrantii care si-au…

- Protestatarii din Beirut, unde au loc mai multe zile manifestatii anti-guvernamentale, s-au oprit din scandat pentru a-i canta unui copil de 15 luni speriat de zgomote, potrivit news.ro.Potrivit CNN, Eliane Jabbour conducea sambata seara prin districtul Baabda, din sudul capitalei libaneze,…

- Barcelona continua sa fie scena unor proteste violente. Noaptea trecuta, separatistii catalani s-au incaierat din nou cu politistii. Manifestantii au incendiat mesele si scaunele din cafenele si mai multe tomberoane, iar fortele de ordine au tras cu gloante de cauciuc.

- Protestatarii din Hong Kong au amenintat ca vor bloca caile rutiere spre aeroport, iar operatorul feroviar Mass Transit Railway (MTR) a anuntat ca a suspendat circulatia trenurilor catre aceasta destinatie, transmite Reuters.

- Avioane israeliene intra in mod regulat in spatiul aerian libanez, dar este un caz rar in care armata deschide focul, scrie news.ro. Beirutul s-a plans in mod repetat la Natiunile Unite din cauza ca Israelul, pe care Libanul il considera un stat inamic, ii incalca spatiul aerian. Armata israeliana…