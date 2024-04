Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au iesit din nou, sambata, pe strazile din Tel Aviv, Cezareea si Haifa, cerand demisia premierului israelian Benjamin Netanyahu si alegeri anticipate, relateaza CNN, informeaza NEWS.RO.

