- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat, duminica, Marele Premiu al Turciei la Formula 1, a 14-a etapa a Campionatului Mondial, egaland recordul de sapte titluri mondiale detinut de germanul Michael Schumacher. Plecat de pe locul 6 al grilei de start, Hamilton a fost urmat…

- ​​Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu al Turciei, succes care îi asigura matematic cel de-al șaptelea titlu mondial în Formula 1, performanța cu care egaleaza recordul legendarului Michael Schumacher.Titlurile cucerite de Lewis Hamilton: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 și…

- Calificarile pentru Marele Premiu al Turciei s-au desfașurat pe un circuit umed ca urmare a ploii din prima parte a zilei. In plus, prima parte a sesiunii a fost intrerupta cu 6 minute inainte de final pentru aproximativ 45 de minute, dupa ce mai mulți piloți au derapat in timpul unei noi reprize de…

- Lance Stroll (Racing Point) va pleca din pole-position în Marele Premiu al Turciei de Formula 1, acesta fiind cel mai rapid în calificarile de sâmbata. Ploaia a jucat un rol decisiv pe circuitul de la Istanbul. Al doilea a fost Max Verstappen (RedBull), în timp ce Sergio Perez…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton a devenit recordmanul absolut de victorii in Formula 1, iar echipa sa Mercedes si-a adjudecat al saptelea titlu mondial consecutiv la constructori, duminica, la Marele Premiu al Portugaliei, desfasurat pe circuitul din Portimao. Hamilton a obtinut a 92-a victorie din…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a castigat, duminica, pe circuitul Mugello, Marele Premiu al Toscanei, a noua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, potrivit news.roPentru Hamilton este a sasea victorie din acest sezon si a 90-a din cariera in F1.La interviul de la finalul cursei,…

- Pilotul francez Pierre Gasly a declarat, duminica, dupa ce a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, ca ii este dificil sa relizeze performanta obtinuta, relateaza News.ro."Este incredibil. A fost o cursa atat de nebuna. Am valorificat steagul rosu. Am trecut prin atat de multe in…

- Britanicul a incheiat primul la Monza, reușind cel mai rapid tur de calificari din istoria F1, cu 0,069 secunde in fața coechipierului sau, Valtteri Bottas Al 94-lea pole position din cariera lui Hamilton, care il transforma din nou in favorit pentru victorie maine, in Marele Premiu al Italiei. El l-a…