- Pilotul spaniol al echipei Ferrari, Carlos Sainz, a castigat Marele Premiu al Australiei la Formula 1, disputat, duminica, la Melbourne, unde campionul mondial, olandezul Max Verstappen, a abandonat in turul trei, potrivit news.ro. Carlos Sainz s-a impus in fata coechipierului sau monegasc Charles…

- Max Verstappen (26 de ani, Red Bull Racing) va pleca din pole-position duminica, ora 06:00 in Romania, in Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Din prima linie, imediat in spatele olandezului, va pleca spaniolul Carlos Sainz jr, de la Ferrari. In aceasta dimineața, raportat la ora Romaniei, circuitul…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a castigat Marele Premiu al Arabiei Saudite, etapa a doua a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurat sambata seara, pe circuitul urban de la Jeddah, potrivit Agerpres. Triplul campion mondial a plecat din pole position si…

- Azi, de la ora 19:00, are loc Marele Premiu din Arabia Saudita (Jeddah), a doua cursa de Formula 1 a anului. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 3. Dupa victoria categorica din prima cursa (Bahrain), olandezul Max Verstappen (Red Bull) are din nou prima șansa la succes. Va pleca din pole-position,…

- Pilotul echipei Ferrari, Carlos Sainz, nu va participa la Marele Premiu al Arabiei Saudite, din acest weekend, fiind diagnosticat cu apendicita, astfel ca trebuie sa fie operat, a anuntat vineri echipa italiana de Formula 1, potrivit news.ro Sainz, care va pleca de la Ferrari la sfarsitul sezonului,…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat Marele Premiu al Bahrainului, prima cursa a sezonului 2024 din Campionatul Mondial de Formula 1, desfasurata sambata pe circuitul de la Sakhir. Campionul mondial en titre, plecat din pole position, a dominat cursa de la un capat la altul, obtinand…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Bahrainului, sambata, ca urmare a rezultatelor din calificari. Vineri, in calificari, locul doi a fost ocupat de Charles Leclerc (Ferrari), locul trei de George Russell (Mercedes), pe patru s-a clasat Carlos…