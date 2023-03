Levi’s va folosi „fotomodele” generate de AI Am vazut recent o lista cu joburi care vor disparea din cauza chatbotilor cu AI si includea avocati, jurnalisti, copywriteri, dar nu si fotomodele. Acestea sunt acum in pericol, deoarece Levi’s a anuntat ca va utiliza personaje virtuale pentru campaniile sale. Compania afirma ca e vorba despre diversitate si sustenabilitate. Levi’s a anuntat un parteneriat cu o companie specializata in AI pentru a genera fotomodele care nu exista si a completa modelele umane. Compania afirma ca aceasta mutare face parte dintr-o calatorie de transformare digitala pentru sustenabilitate si incluziune. Levi Strauss… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

