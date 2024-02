Insolventa Dan Air a fost ceruta printr-o actiune inregistrata in 19 februarie, la Tribunalul Bucuresti, de catre Castellar Construct. ”Compania aeriana 100% romaneasca Dan Air il da in judecata pe avocatul care a solicitat in mod abuziv insolventa companiei si care a transmis public, prin intermediul mass-media acest lucru, cu scopul de a constrange Dan Air. Informatiile privind insolventa companiei au produs o afectare a increderii companiei in randul partenerilor comerciali si a pasagerilor. Dan Air il reclama pe avocatul Claudiu-Costin Damian la Baroul Bucuresti pentru nerespectarea clauzei…